Après avoir réalisé un mercato d’hiver flamboyant, la Juventus Turin pourrait, dans le même temps, perdre l’un de ses joyaux. En fin de contrat en juin prochain, Paulo Dybala devrait rejoindre l’Inter Milan à l’issue de la saison.

Le mercato hivernal a apporté son lot de nouvelles pour la Juventus Turin. Ravi d’avoir pu conclure l’arrivée de Dusan Vlahovic, les dirigeants de la Vieille Dame seraient sur le point de perdre l’un de leur leader offensif. En fin de contrat en juin prochain, Paulo Dybala pourrait bien quitter le Piémont. Depuis de nombreux mois, les Bianconeri et l’entourage de l’Argentin sont en discussions avancées afin de trouver un potentiel accord sur une prolongation. Des négociations qui se sont éternisées et qui n’aboutiront probablement à aucun consensus. Paulo Dybala devrait quitter la Juventus à l’issue de son contrat et rejoindre l’Inter Milan. Les Nerazzuri récidivent après avoir conclu le recrutement de Hakan Çalhanoğlu l’été dernier.

« Vous verrez, Paulo Dybala ira à l’Inter. Les négociations ont été rompues avec la Juventus Turin. Il n’est plus en accord avec les dirigeants de la Vieille Dame. Tout est prêt pour son arrivée chez les Nerazzurri. C’est déjà fait ! Ce sera un grand coup sur le marché pour l’Inter Milan« , a déclaré Furio Valcareggi, célèbre agent en Italie, sur les antennes de Radio Kiss Kiss.

