A la recherche de renforts défensifs pour succéder à un Gerard Piqué vieillissant, le FC Barcelone lorgne sur un duo néerlandais composé de Matthijs de Ligt et Stefan De Vrij.

La révolution est proche au FC Barcelone alors qu’une page est sur le point de se tourner. A 35 ans, Gerard Piqué n’est plus le défenseur impérial d’antan et son rôle en tant que capitaine du vestiaire est particulièrement remis en question tout comme sa place de titulaire dans l’effectif de Xavi Hernandez. Pour se renforcer, et pallier les défaillances de l’Espagnol, le Barça se penche sur un duo néerlandais qui pourrait redorer le blason de la défense catalane.

Selon les dernières informations dévoilées par Nicolo Schira, le FC Barcelone chercherait à consolider sa défense lors du prochain mercato estival. Pour ce faire, l’écurie catalane aurait ciblé deux défenseurs de Serie A, Matthijs de Ligt et Stefan De Vrij. Sur le départ, le premier nommé pourrait être une alternative délicate pour les finances du Barça alors que la Juventus Turin en réclame 75 millions d’euros. Le second, pensionnaire de l’Inter Milan serait une piste plus crédible et plus accessible. Estimé à 40 millions par Transfermarkt, le coéquipier de Skriniar pourrait être attiré par un nouveau défi. Âgé de 30 ans, le FC Barcelone serait un point de chute idyllique. En fin de contrat en juin 2023, sa situation pourrait peser dans la balance alors que l’Inter est à la recherche de liquidités.

