Feu follet offensif du Real Madrid, Vinicius Jr craint les arrivées potentielles avec les rumeurs Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Pour convaincre sa direction de le prolonger, le Brésilien brandit la menace du Paris Saint-Germain.

Auteur d’une excellente saison, Vinicius Jr semble enfin prendre la pleine mesure de son talent. En 34 rencontres toutes compétitions confondues, le Brésilien a inscrit 16 buts et délivré 10 passes décisives. Des performances XXL qui justifie une prolongation imminente. Pourtant, malgré les volontés communes des deux parties, les négociations stagnent…

Selon les informations révélées par El Nacional, les relations entre le Real Madrid et le clan Vinicius Jr se seraient refroidis depuis plusieurs semaines. Le Brésilien serait particulièrement inquiet. Il se sentirait menacé par les multiples pistes offensives que poursuit les Merengues et notamment les arrivées pressenties du duo Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé. Des recrues qui jetteraient le doute sur son avenir. Un point clé qui menace l’avancée des négociations pour une prolongation. Un réel problème pour le Real Madrid qui comptait boucler son cas avant la fin de la saison. Le Brésilien réclame des émoluments conséquents et met la pression à sa direction en évoquant la possibilité de « faire une Lionel Messi » soit d’aller au bout de son contrat pour ensuite s’offrir une prime dorée au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale l’affectionne particulièrement.