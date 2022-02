Mickaël Madar est revenu sur le travail de Pablo Longoria en tant que président de l’Olympique de Marseille et il lui rend un très bel hommage.

Sur le plateau du « Late football club » le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. “La nomination de Pablo Longoria en tant que président était déjà incroyable. Son rôle à lui était de restructurer un peu l’Olympique de Marseille et de ramener des joueurs avec le peu de moyens qu’il avait en sa possession. Il fallait faire un recrutement pas évident et qui était difficile. Il a ramené des bons joueurs. C’est une belle réussite même si tout n’est pas parfait. On peut penser à la relation entre Milik et Sampaoli. (…) Pour l’instant, le bilan marseillais avec tout ce qui a été fait depuis qu’il est arrivé, je trouve que c’est une réussite. »