Formé au Stade Rennais et deux fois vainqueur de l’Europa League avec le FC Séville, Stéphane Mbia sera devant sa télé pour suivre le match de Ligue des Champions entre ses deux anciens clubs.

“Ça me fait super plaisir de voir mon club formateur évoluer dans la plus grande compétition européenne, j’en suis très fier. Cela met en avant tout le bon travail qui est effectué, le club a progressé. Il y a eu la victoire en Coupe de France, le beau parcours en Europa League et maintenant la Ligue des Champions ! Tout cela va dans le bon sens. Je souhaite bonne chance au Stade Rennais. Bien sûr, je suis même de très près l’actualité et les résultats du Stade Rennais, cela m’intéresse beaucoup. Je suis lié à vie au Stade Rennais puisque c’est ici que j’ai été formé et que j’ai débuté en pro. Ce club fait partie de moi. Heureux de voir qu’il est devenu l’un des 5 meilleurs clubs en France”, a indiqué l’ancien joueur de Rennes sur le site du club.

Avant de poursuivre sur le Séville FC : “C’est une équipe qui joue très bien au football et qui joue pour marquer. Il y a beaucoup de joueurs de qualité au FC Séville. C’est effectivement un club avec beaucoup d’expérience, qui a l’habitude des grands rendez-vous européens. C’est le tenant du titre en Europa League. Séville va donc vouloir aller loin dans cette Champions League et va vouloir assumer son statut. Après, le Stade Rennais a fait un bon recrutement, l’effectif est complet et de qualité. Il ne faut pas avoir peur. Mon prono, mon cœur balance, forcément… Un nul avec des buts, genre 2-2.”