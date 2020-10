Adil Rami est revenu sur la victoire lyonnaise contre l’AS Monaco pour le compte de la 8ème journée de Ligue 1 (4-1). Pour le nouveau consultant de RMC, la tactique de Rudi Garcia et le jeu proposé par les Gones “c’était du tiki-taka”.

“J’ai vraiment pris du plaisir à regarder l’OL contre Monaco, c’était du tiki-taka. Je connais Rudi, je sais ce qu’il a demandé à ses joueurs : bloc à mi-hauteur et aller super vite en contres. Il a les joueurs pour jouer comme ça. Memphis Depay, c’est un grand capitaine et un très bon joueur. Aouar, c’est un joueur incroyable, je l’adore. Offensivement, Lyon peut faire très mal cette saison en L1. Je les vois bien se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. On va me dire que c’est trop tôt, mais si l’OL reste sur ce rythme-là, ils peuvent faire de bonnes choses cette saison”, a indiqué le consultant de RMC. Sur les réseaux sociaux, les supporters sont très loin de cette analyse.