Javier Tebas ne veut surtout pas entendre parler de ce projet de Super League Européenne.

C’était la rumeur du jour et elle ne satisfait pas le président de la Liga. Ce nouveau projet de Super League Européenne ne fait pas les affaires de la Ligue de football espagnole qui souhaite conserver les meilleures équipes du championnat au sein de sa Liga.

“Les auteurs de cette idée, s’ils existent vraiment, ne sont pas seulement complètement ignorants au sujet de l’organisation et des habitudes du football européen et mondial, mais affichent aussi une sérieuse méconnaissance du matché des droits audiovisuels. Un projet de ce type provoquerait énormément de dégâts financiers aux organisateurs et à ceux qui vont le financer, s’ils existent vraiment, puisque ce n’est jamais officialisé. Ces projets underground ont l’air bien uniquement quand on en parle au bar à 5h du matin”, a indiqué le dirigeant dans des propos rapportés par les médias anglais.