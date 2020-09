Dans un match animé, Rennes a su tirer son épingle du jeu et l’emporter sur le terrain de Nîmes (2-4). Une victoire qui permet d’engendrer de la confiance mais également de côtoyer les meilleurs au sommet de la Ligue 1. Mais pour Julien Stéphan, ces trois points veulent encore dire plus.

«C’est un match où l’on s’est rendu coup pour coup avec des occasions de but de part et d’autre. Nîmes nous a mis souvent sous pression, mais aujourd’hui on a été efficaces. On a affiché du caractère, mais on a été aussi moins dans la maîtrise que dans nos matches précédents. Mettre quatre buts ici, c’est une excellente performance. C’est dur de gagner ici, peu de clubs gagneront ici. Je suis fier du caractère affiché, cela va nous permettre de bien voyager cette année, même si on n’a pas été aussi consistant que lors des deux premiers matches, mais on a montré du caractère. Aujourd’hui, on a augmenté notre taux d’efficacité. C’est bien, il fallait faire cela pour emporter ce match à Nîmes qui nous a mis une grosse pression, mais on n’a pas non plus été très efficaces : il y a de grosses occasions que l’on n’a pas réussi à concrétiser» a lâché l’entraîneur Rennais en conférence de presse d’après-match.