Wahbi Khazri devrait quitter l’ASSE dans les prochains jours. En manque de temps de jeu chez les Verts, l’ancien bastiais devrait rejoindre la Turquie. Une énorme erreur pour Saint-Etienne selon Denis Balbir.

“Qu’on le veuille ou non, cette première victoire en Ligue 1, c’est aussi celle de Puel. Il met des choses en place, les incertitudes sont de moins en moins nombreuses. On a vu contre Lorient, un très intéressant mélange d’insouciance et d’expérience. (…) Au sujet de Khazri, je ne change toujours pas d’avis : c’est un excellent joueur. Qui a contre lui d’avoir été en dessous de son vrai niveau ces derniers mois et qui a une fâcheuse propension à récolter des cartons jaunes en contestant chaque décision arbitrale. Moi, je suis pour qu’il reste à l’ASSE cette saison, l’équipe a besoin de lui et je suis convaincu que son départ serait une perte. Mais à partir du moment ou Khazri a une vraie valeur marchande et que les dirigeants souhaitent faire des économies, je vois mal comment il pourrait rester à Sainté. J’ose toutefois espérer que son transfert, si transfert il y a, servira à recruter une autre pointe. Les Verts ne peuvent se passer d’un élément offensif costaud, c’est actuellement trop tendre devant”, a indiqué l’ancien commentateur du groupe M6.