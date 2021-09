650 supporters du PSG pourront faire le déplacement à Rennes en Ligue 1.

D’après les informations de Ouest France, la préfecture d’Ille-et-Vilaine a autorisé le déplacement de 650 supporters du PSG, et pas un de plus, pour le match face à Rennes. Le tout dans un cadre très très strict. En effet, après l’agression d’un ultra rennais et du vol d’une bâche du RCK par des individus suspectés d’être des Parisiens, ce match est à « hauts risques ».

Dans un premier temps les supporters du PSG devront se rendre, en transports collectifs, à Rennes, jusqu’à un point de rendez-vous fixé par les services de l’État. Puis les forces de l’ordre encadreront le déplacement des bus à l’aller et au départ du Roazhon Park dans un second et troisième temps.