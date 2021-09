Prêté avec option d’achat par Fulham au Napoli, l’ancien marseillais, Zambo Anguissa régale en Serie A. Le Camerounais est d’ores et déjà intouchable en Italie et la direction napolitaine souhaite lever son option d’achat dès janvier.

Depuis son départ de l’Olympique de Marseille en août 2018 pour 25 millions d’euros à Fulham, Zambo Anguissa a fait du chemin. Après une saison en Angleterre, le Camerounais a été prêté à Villarreal lors d’une expérience non concluante avant de rebondir en Italie, à Naples. En Serie A, le milieu défensif renaît de ses cendres et est parfaitement utilisé par Spalletti. Selon la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis est impressionné et souhaiterait d’ores et déjà lever son option d’achat afin de le recruter définitivement en janvier. Seul hic, le dirigeant napolitain veut tenter de diminuer la somme fixée initialement soit 15 millions d’euros.