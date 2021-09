Elément phare de la liste de Didier Deschamps, Olivier Giroud ne fait désormais plus partie du groupe depuis l’échec des Bleus lors de l’Euro 2020. Pourtant, le Français a retrouvé du temps de jeu au Milan AC et semble avoir réuni tous les critères pour en faire partie. En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus ne donne aucune explication.

Très souvent critiqué pour avoir sélectionné Olivier Giroud chez les Bleus alors qu’il n’avait pas le moindre temps de jeu à Arsenal puis à Chelsea, Didier Deschamps a changé son fusil d’épaule depuis le revers des siens à l’Euro 2020. Une situation très paradoxale alors que le Français retrouve du temps de jeu depuis son transfert au Milan AC. Une non sélection que le technicien des Bleus n’a pas souhaité évoquer en conférence de presse : « Je ne vais pas vous expliquer plus que je ne l’ai fait. Je fais des choix sportifs par rapport à des joueurs qui sont là et qui ont donné satisfaction au dernier rassemblement. Je reste sur cette position et ce choix aujourd’hui.«