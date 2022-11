Meilleur buteur du Stade Rennais depuis le début de la saison, Martin Terrier a clairement passé un cap en Bretagne. L’attaquant du SRFC n’en finit plus d’impressionner à tel point que son nom est même cité pour une éventuelle convocation en Equipe de France pour la Coupe du monde.

Recruté par le Stade Rennais en provenance de l’Olympique Lyonnais en 2020, Martin Terrier se sent comme un poisson dans l’eau et il ne cesse de faire trembler les filets adverses. Selon les informations de ’90 min’ les prestations du joueur breton sont scrutées de très près de l’autre côté de la Manche. De nombreux clubs de Premier League et non des moindres (Manchester United, Arsenal, Newcastle) surveillent le joueur sous contrat avec Rennes jusqu’en juin 2026. Outre les cadors, Leeds (15e), Aston Villa (16e), Leicester (18e) et Wolverhampton (19e) sont également sur l’ancien Strasbourgeois.

Âgé de 25 ans, Martin Terrier a inscrit 11 buts pour 4 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues. Sa valeur est estimée à 32 millions d’euros par le site ‘Transfermarkt.’ Affaire à suivre…