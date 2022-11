En fin de contrat à l’issue de la saison, Lionel Messi aurait déjà trois offres à disposition. Le PSG, le FC Barcelone et l’Inter Miami sont à la lutte.

Après une saison d’adaptation délicate, Lionel Messi semble retrouver son niveau d’antan sous les ordres de Christophe Galtier. Après 17 rencontres disputées toutes compétitions confondues, l’Argentin a déjà inscrit 12 buts et délivré 13 passes décisives. Un bilan statistique qui ravi les yeux des supporters parisiens qui ne parlent plus que de ses exploits. Une histoire d’amour qui pourrait bien prendre fin, et ce de manière précoce, alors qu’il arrive en fin de contrat à l’issue de la saison.

En effet, l’avenir de Lionel Messi pourrait cristalliser les tensions dans un futur proche. D’après les informations publiées par RMC Sport, la Pulga aurait, malgré ses 35 ans, encore l’embarras du choix. En plus du Paris Saint-Germain, qui espère pouvoir le prolonger le plus rapidement possible, le FC Barcelone et l’Inter Miami se seraient rapprochés du joueur et de son entourage afin de tenter de le convaincre de quitter la capitale dès l’été prochain.