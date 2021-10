Auteur d’une parade importante ce dimanche dans la victoire de Rennes face à Strasbourg (1-0), Alfred Gomis a fait une petite mise au point.

Bruno Génésio félicite son gardien : « Alfred (Gomis) nous a permis de garder les trois points en faisant l’arrêt décisif en toute fin de match. » Après cette rencontre de la onzième journée de Ligue 1 et son incroyable arrêt, Alfred Gomis, a poussé un coup de gueule suite aux nombreuses critiques qu’il a reçu depuis le début de la saison.

« Je fais une distinction entre les supporters parce qu’il y a les supporters des réseaux sociaux et les autres. Sur les réseaux sociaux certains se cachent derrière une photo et critiquent n’importe qui. Le vrai public c’est celui qui est venu aujourd’hui, au stade, et qu’il le fait depuis des années. Ceux qu’ils sont là pour être positif et aider l’équipe à gagner des matchs. »