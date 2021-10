Les Canaris se sont une nouvelle fois imposés à La Beaujoire face à Clermont (2-1) grâce à un nouveau but de Ludovic Blas. Le milieu de terrain est confiant pour la suite du championnat.

Elle semble loin la saison dernière difficile du FC Nantes. En effet, les Canaris sont installés en première partie de tableau à la septième place de Ligue 1 après onze journées. Ils réalisent un très bon début de saison à l’image de Ludovic Blas. Le jeune milieu de 23 ans est étincelant et a déjà inscrit 6 buts en Ligue 1.

Le milieu nantais déclare sur la chaine Youtube du club après le match : « On sait ce qu’il faire pour ne pas replonger. Avec cette équipe je pense que l’on peut faire des bonnes choses comme on a fait ce soir parce qu’il y a beaucoup de qualités. Il faut prendre le plus de points possibles pour ne pas vivre ce que l’on a vécu la saison passée et après on verra bien où cela va nous mener. »