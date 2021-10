La 11e journée de Ligue 1 nous a offert un Multiplex ce dimanche à 15h. Parmi toutes ces affiches, Lens, dauphin du PSG affrontait Metz, Lorient défiait Bordeaux et Strasbourg se rendait à Rennes. On fait le point.

Lens – Metz : 4-1

Superbe deuxième de Ligue 1 Lens très bien démarré son match face à Metz par Said à la 14e. Metz est revenu par De Preville (33e), mais il n’aura fallut que 5 minutes à Said pour inscrire son doublé. En deuxième mi-temps les Messins pensaient avoir fait le plus dur mais le but de Pape Sarr est refusé (65e). Lens va finalement enfoncer le clou par Ganago (83e) et Frankowski (90e) Score final 4-1, Lens est 2e, Metz 19e.

Lorient – Bordeaux : 1-1

Dans un match très fermé Bordeaux et Lorient se sont maîtrisés 1-1. Les Bordelais, qui avaient ouvert le score par Elis à la 47e se sont fait égalisé par Laporte (77e). Lorient est 10e, Bordeaux 17e.

Reims – Troyes : 1-2

Reims s’est fait renversé par Troyes cet après-midi. Devant très tôt dans le match (Abdelhamid 6e), les Rémois ont été rejoint au score à la 41e par Mama Balde avant que Chavalerin ne termine le boulot. 16e, Troyes 15e.

Rennes – Strasbourg : 1-0

Le Stade Rennais a longtemps buté sur Sels. Le gardien de Strasbourg a écœuré les attaquants adverses avant que Aguerd ne trouve la faille à la 82e. Score final 1-0 Rennes remonte à la 4e place, Strasbourg est 11e.