Nouvelle révélation du centre de formation du Stade Rennais, Désiré Doué est cher aux yeux de Bruno Genesio. Ce dernier espère le retenir pour qu’il ne parte pas trop tôt.

Désormais habitué à faire vivre son propre vivier et à faire éclore de nombreux jeunes années après années, le Stade Rennais ne parvient néanmoins pas à en profiter sur la durée. Dernier prospect en date, Mathys Tel (17 ans) a quitté l’écurie bretonne pour le Bayern Munich (25M€) avant même qu’il ne dispute sa première saison chez les professionnels. Si de belles sommes sont engrangées, il devient impossible de construire avec eux sur la durée. Un véritable problème aux yeux de Bruno Genesio qui prévient d’ores et déjà Désiré Doué (9 apparitions et 2 buts en L1) que son avenir s’inscrit en continuité avec celui du Stade Rennais.

« Face à Nantes, il a encore éclaté tout le stade avec ce but qui résume le joueur qu’il est et qu’il peut devenir, a encensé le coach des Rouge et Noir. C’est maintenant à lui et à tout l’entourage de prendre ça avec beaucoup de recul et de mesure, je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Ça montre qu’il y a un projet pour les jeunes joueurs au Stade Rennais. J’aimerais que ce ne soit pas seulement avec une volonté de briller ici pour aller ailleurs dans six mois ou un an. Il y a un vrai projet à mener avec la formation, a poursuivi le technicien. Ça doit être la politique du club dans les années à venir et fidéliser nos jeunes joueurs. Je ne dis pas qu’ils vont passer toute leur carrière ici, comme au Real ou au Barça, mais il doit y avoir un projet identifié sur des années. Il faut avoir cette volonté d’être parfois plus exigeant et ferme avec nos jeunes joueurs sur ce qu’ils veulent faire ici« , a insisté Bruno Genesio en conférence de presse.

Un discours en parfait concordance avec les ambitions du Stade Rennais alors même que, d’après L’Equipe et le Télégramme, des négociations auraient débuté afin de rapidement conclure une prolongation pour le jeune talent rennais (17 ans) sous contrat jusqu’en 2024 avec les Bretons. Néanmoins, un départ semble inéluctable pour toutes ces pépites qui, un jour, deviendront trop grandes pour un club de la stature de Rennes. Ce n’est peut-être déjà plus qu’une question de temps avant que Désiré Doué ne suive le chemin tracé par ses coéquipiers et déclenche la fureur de Bruno Genesio.

