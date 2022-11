Au début des années 2000, l’Olympique de Marseille a confié ses cages à Vedran Runje mais, un autre portier devait normalement débarquer durant l’intersaison en 2001.

« J’ai arrêté ma carrière à 33 ans. Je n’étais pas doué comme Steve, il a fallu que je travaille beaucoup et mon corps était fatigué j’étais déjà cuit avec les genoux qui partaient dans tous les sens. J’ai préféré arrêter alors que je devais signer à Marseille. Comme je n’étais pas bien physiquement j’ai préféré ne pas le faire. C’était en 2001, ils n’avaient plus de gardien. Ça a failli se faire, j’aurai adoré jouer à Marseille parce que je pense que j’avais le tempérament. C’est finalement Vedran Runje qui est arrivé », a confié Lionel Charbonnier, ancien de l’AJ Auxerre et des Glasgow Rangers, sur les ondes de RMC Sport.

Recruté librement à l’été 2001, Vedran Runje aura passé 3 ans à Marseille avant de signer définitivement du côté du Standard de Liège (3M€) à l’issue d’un prêt concluant. En tout, il aura disputé 103 rencontres sous les couleurs olympiennes pour 108 buts encaissés et 42 clean-sheets au compteur. Le Croate s’est, depuis, reconverti dans le poste d’entraîneur des gardiens qu’il occupe du côté du FC Porto, au Portugal.