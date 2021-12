Présent en conférence de presse, Bruno Genesio s’est montré déçu de la décision brutale prise par l’UEFA concernant la rencontre opposant le Stade Rennais aux Spurs de Tottenham. Cette dernière a été annulée et remportée sur tapis vert par les Bretons suite aux nombreux cas de Covid-19 au sein de l’écurie britannique.

« D’abord, je regrette de ne pas avoir joué ce match, parce que jouer à Tottenham, dans ce stade magnifique et contre un club qui a joué la finale de la Ligue des champions, c’était pour nous une vraie opportunité de s’évaluer, de jouer un match de très haut niveau. Donc c’est regrettable de ne pas l’avoir joué sur le terrain et de l’avoir gagné de cette manière-là. Maintenant, c’est l’UEFA qui prend les décisions, il y a des règlements. Malheureusement, on n’a pas pu le disputer avant le 31 décembre. Ce n’est pas avec joie que j’ai accueilli cette décision, c’est simplement celle qui a été prise par une instance. On aurait préféré jouer le match le 9 décembre, que ce soit pour gagner, perdre ou faire match nul« , a confié Brunoo Genesio en conférence de presse.

Classement final du Groupe G de Ligue Europa Conférence

1 – Stade Rennais 14 pts (qualifié 1/8es)

2 – Vitesse Arnhem 10 pts (qualifié 16es)

3 – Tottenham 7 pts (éliminé)

4 – NS Mura 3 pts (éliminé)