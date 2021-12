Le pilier droit du Stade Toulousain, Paulo Tafili, aurait décliné la proposition de contrat du club francilien pour prolonger avec le club Rouge et Noir, selon les informations de Midi Olympique.

En fin de contrat en juin prochain et pourtant en concurrence avec Dorian Aldegheri et Charlie Faumuina, Paulo Tafili devrait prolonger son aventure à Toulouse. Selon les informations de Midi Olympique, le staff et les dirigeants toulousains souhaitent conserver le pilier droit de 25 ans qui aurait décliné une offre francilienne. Pourtant le Racing 92 avait fait du joueur du Stade Toulousain une de ses priorités pour renforcer son pack l’été prochain. Cette saison Tafili a disputé dix matchs toutes compétitions confondues dont quatre comme titulaires.