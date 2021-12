La rencontre opposant l’Olympique de Marseille à l’OL a du être stoppée suite aux incidents survenus en pleine parti. Le 8 décembre dernier, le verdict de la LFP avait été rendu. Une prise de décision réalisé sans avoir consulté la direction de l’OM, ce qui avait agacé Jacques Cardoze. Le voici désormais épinglé par les instances footballistiques françaises.

Suite aux incidents survenus entre l’OM et l’OL lors de leur opposition au Groupama Stadium, Jacques Cardoze était sorti de ses gonds après ne pas avoir été convié aux discussions afin d’établir de potentielles sanctions. Un énorme coup de gueule qu’il avait poussé devant le siège de la LFP qui lui vaut des remontrances des instances françaises.

« Le Conseil National de l’Éthique condamne fermement les propos tenus par M. Jacques CARDOZE, directeur de la communication de l’Olympique de Marseille, le 8 décembre 2021, devant le siège de la Ligue de Football Professionnel, à l’occasion de la réunion de la Commission de Discipline appelée à statuer sur les incidents survenus lors de la rencontre opposant l’Olympique Lyonnais à l’Olympique de Marseille. (…) Une telle déclaration est inadmissible et irresponsable. Il n’est pas acceptable de venir devant les médias au siège de la LFP sans y être convié, pour mettre la ‘pression’ sur ses juges, tenter de discréditer des instances sans connaître les fonctionnements et verser dans un tel populisme. La commission de discipline de la LFP est parfaitement légitime et indépendante, composée de personnes intègres et soucieuses de l’application de la règle de droit. Le procédé employé est d’autant plus inadapté que la décision n’était pas encore connue ; il eut été intéressant ultérieurement d’entendre M. Cardoze s’exprimer sur une décision conforme à ses souhaits. Nous sommes dans un état de droit et il appartient aux clubs insatisfaits des décisions des commissions d’en tirer éventuellement les conséquences légales et non de se livrer à des propos insignifiants qui ne sont pas à la hauteur des enjeux de sécurité. Le CNE considère que le devoir d’exemplarité doit plus que jamais guider les propos et comportements des différentes composantes du football« , indique un communiqué officiel.