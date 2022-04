Aujourd’hui directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice connaît bien le club de l’Olympique Lyonnais et son président Jean-Michel Aulas. Ancien joueur du club lyonnais et membre de la cellule de recrutement pendant un bon nombre d’année, il a livré un sentiment mitigé sur sa relation avec le patron de l’OL.

Au cours d’un entretien accordé à ‘So Foot’, le directeur sportif du club breton est revenu sur son passage à l’OL et il ne s’est pas montré tendre avec son ancien ‘patron’ Jean-Michel Aulas. Rester au club pendant plusieurs saisons, il regrette le traitement et le manque de gratitude la part du président des Gones. Je connais le président Aulas depuis très longtemps. Je suis arrivé au club à l’âge de 10 ans en 1984. Il n’était pas encore président à l’époque. On s’est connus quand je suis passé professionnel. J’avais des relations de travail avec lui tout simplement. C’était mon patron, je n’allais pas dîner ou passer des soirées chez lui. On se voyait uniquement dans ce cadre professionnel« , a lâché l’intéressé qui réalise un travail de grande qualité à Rennes au côté d’un autre ancien lyonnais Bruno Genesio.

Avant de terminer et employer les mots ‘d’un amour déçu’ : « Personnellement, je ne l’ai jamais ressenti comme ça de mon côté. Je n’ai jamais eu le sentiment d’être son fils ou qu’il soit mon père. C’était mon patron. J’ai travaillé pendant dix ans tout seul à Lyon, ça peut sembler extrême, mais on a eu des résultats. Pour être honnête, j’ai appris que Juninho était nommé le jour de son arrivée. (…) Je ne dis pas qu’il aurait fallu me donner le poste, mais j’aurais aimé qu’on m’en parle. Quand ça fait dix ans que tu bosses comme un fou pour un club. » Un discours qui prouve que Maurice l’a mauvaise et ne garde pas que des bons souvenirs de son passage à Lyon dans le rôle de dirigeant.