« Mbappé vient d’inscrire 9 buts sur les 5 derniers matches ! Donc il ne va pas rester sur ce tempo jusqu’à la fin de sa carrière, mais on a beaucoup de matches par saison maintenant. Il peut y avoir 12-13-14-15-16 matches dans une saison. Si on se dit qu’il en marque 8 par saison, ce qui n’est pas complètement dingue, faites le calcul : dans 3 il y est ! Donc moi je vous le dis, et on va se donner une année de marge, à 27 ans Kylian Mbappé aura battu le record de Thierry Henry. Pas 29, mais 27 il aura battu ce record ! » Confie le journaliste qui voit donc Mbappé poursuivre son exceptionnel début de carrière et pourquoi pas, un jour remporter un Ballon d’Or.