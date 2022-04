Youcef Belaïli est de retour dans le Finistère. La star de la sélection algérienne est bien arrivé à Brest, alors qu’il était porté disparu depuis mardi soir et l’élimination des Fennecs face au Cameroun dans le cadre des barrages de la Coupe du monde dans la zone Afrique.

IIl y a quelques minutes, Sport.fr vous a annoncé l’absence du numéro 24 du Stade Brestois qui était injoignable depuis quelques jours. Si Michel Der Zakarian avait bien confirmé l’absence de son joueur ce vendredi en conférence de presse, il a pu apprendre la bonne nouvelle. Belaïli est de retour en France. Selon les médias locaux, il a fait son retour dans le Finistère ce jeudi soir et n’était pas joignable ce vendredi matin. Suite à la conférence de presse, le club et le joueur ont pu se recontacter et il ne devrait pas y avoir de sanction. Belaïli pourrait faire partie du groupe contre Montpellier dimanche.