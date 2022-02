Révélation de l’année au Stade de Reims, Hugo Ekitike est courtisé par les plus grandes écuries européennes. Bloqué en Ligue 1 cet hiver, le Français devrait quitter la France cet été. Chelsea, Newcastle et le Borussia Dortmund ne le laisseront pas filer.

Lancé dans le grand bain cette saison après un prêt au Danemark, Hugo Ekitike a séduit l’ensemble de l’Hexagone. En 23 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Français a inscrit 10 buts et délivré 4 passes décisives. De bien belles statistiques pour une première saison dans l’élite. Des performances qui attisent l’intérêt des plus grandes écuries à travers l’Europe. Si le Stade de Reims a refusé plusieurs propositions cet hiver, les offres répétées pourrait le faire craquer dès cet été.

Selon les informations publiées par Mirror, de nombreuses écuries poursuivent ce dossier malgré les refus hivernaux du Stade de Reims. Les prétendants s’accumulent et trois d’entre eux tentent de faire le forcing pour séduire le joueur et son entourage. Chelsea, le Borussia Dortmund et Newcastle veulent l’enrôler dès cet été. Une rude concurrence qui devrait faire monter les enchères et dépasser la dernière proposition de 35 millions d’euros formulée cet hiver et refusée par la direction rémoise.