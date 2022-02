Ce jeudi soir à partir de 21 heures, l’Olympique de Marseille accueille la formation aziri de Qarabag en barrage aller de la Ligue Europa Conférence. Voici les compos probables de cette rencontre.

Pour ce match aller, Jorge Sampaoli devrait laisser sa chance à Steve Mandanda dans les buts mais également un retour d’Alvaro Gonzalez en défense centrale. Buteur et sauveur de l’OM en championnat dimanche contre le FC Metz, Arkadiusz Milik pourrait également débuter la partie au poste d’avant-centre. Notons aussi la possible titularisation de Konrad de la Fuente. En face, un nom est connu, celui d’Abdellah Zoubir né à Lille et passé par le RC Lens ou encore le GF 38 durant sa carrière.

OM : Mandanda – Lirola, Gonzalez, Balerdi, Peres – Gueye – Guendouzi, Gerson – Ünder, Milik, De La Fuente.

Qarabag : Gugeshashvili – Bayramov, Medvedev, Medina, Vesovic – Garayev, Andrade – Kady, Ozobic, Zoubir – Wadji.