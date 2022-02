Quelques jours après s’être séparés de Vladimir Petkovic, les Girondins de Bordeaux viennent d’officialiser l’arrivée de David Guion au poste d’entraîneur principal.

C’était attendu et c’est désormais officiel, David Guion rejoint les Girondins de Bordeaux. L’ancien technicien du Stade de Reims s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec l’écurie bordelaise. Son avenir devrait être réétudier à la fin de la saison en fonction des résultats obtenus. Il aura la lourde tâche de remobiliser un groupe aux aboies qui truste la dernière place de la Ligue 1 avec 20 petits points au compteur. Un faible bilan certes mais qui ne les condamne pas tout autant. Le bas de classement est serré et chaque point grappillé pourra faire la différence.

« A présent, le technicien va pouvoir amener toute son expérience et son expertise du football français (plus de 100 matches de L1). De vrais atouts dans la perspective du maintien du Club dans l’élite du championnat de France. Nous sommes ravis d’accueillir David Guion et nous lui souhaitons le meilleur aux Girondins de Bordeaux« , peut-on lire dans le communiqué publié par le club ce jeudi 17 février.