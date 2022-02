Seul et unique buteur du Paris Saint-Germain face au Real Madrid mardi, lors du 8ème de finale aller de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé fait l’unanimité. Il est le véritable leader offensif du PSG.

Les stars ne cessent de s’accumuler au Paris Saint-Germain. Pourtant, l’une d’entre elles brille avec une intensité sans pareille. Sauveur côté parisien lors de la victoire arrachée face au Real Madrid, Kylian Mbappé a fait parler son talent pour débloquer une rencontre cadenassée. Auteur d’une nouvelle saison folle avec 22 buts inscris et 16 passes décisives délivrées, il est sans aucun doute le détonateur offensif du club de la capitale. Une affirmation que souligne Jérôme Rothen. Il doit être considéré comme le leader offensif du Paris Saint-Germain.

« Je suis très content de son match. On savait qu’il serait au rendez-vous. C’est un match incroyable de sa part, il a fait gagner son équipe encore une fois, il est hallucinant. Quand je le vois faire de tels gestes… On n’a pas fait le même sport. C’est sensationnel. Il a été aidé par le collectif qui a été bien meilleur que d’habitude. Est-ce qu’il doit être le patron de l’attaque plus que Messi et Neymar ? C’est une évidence. Qu’il soit au Real Madrid ou au PSG la saison prochaine, il aura une importance folle« , a jugé Jérôme Rothen sur les antennes de RMC.