Souvent critiqué pour son manque d’efforts défensifs, Lionel Messi va peut-être enfin réagir.

Interrogé cette semaine dans la dernière édition du magazine du Paris Saint-Germain, Lionel Messi est revenu sur les chances de victoire du PSG en Ligue des champions. Décevant mardi face au Real Madrid (1-0), l’Argentin connaît pourtant la recette du succès au sommet de l’échelle européenne.

« Gagner la Ligue des champions ? Calmez-vous. C’est compliqué de gagner la Ligue des champions. Compliqué, parce que c’est une compétition qui rassemble les meilleures équipes, et où le moindre détail, la moindre erreur peut vous éliminer. Je crois que nous avons une équipe qui peut essayer de la gagner. Nous sommes excités à cette idée et nous espérons vraiment y arriver, mais nous devons prendre les choses tranquillement. Je le répète, il est difficile de gagner la Ligue des champions. Ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui la remporte et il faut vraiment se concentrer sur tous les détails, en pensant à être l’équipe la plus forte possible. Les grandes équipes doivent être bonnes dans tous les secteurs du terrain. En défense et en attaque. Je pense que ça dépend de ça, qu’on gagne ou pas. Les attaquants ne peuvent pas se contenter d’attaquer et les défenseurs ne peuvent pas se contenter de défendre. Nous devons être forts dans tous les domaines et c’est ainsi que nous serons compétitifs. »