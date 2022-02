Sur l’épreuve individuelle en patinage artistique, l’Or olympique a été remporté par la Russe Anna Shcherbakova qui a devancé sa compatriote Alexandra Trusova.

Fin de l’épreuve individuelle de ces Jeux Olympiques de Pékin 2022 en patinage artistique ce jeudi avec la victoire pour Shcherbakova. Cette dernière a devancé Alexandra Trusova qui prend l’argent, tandis que la Japonaise Kaori Sakamoto complète le podium et obtient la médaille de bronze. A la quatrième place, on retrouve la prodige russe de 15 ans Kamila Valieva. Largement favorite de l’épreuve, Valieva a chuté à quatre reprises lors de son passage et s’est fait rattraper par une pression inouïe. Agé de 15 ans seulement, elle a terminé le concours et n’a pu contenir ses larmes à la fin. Rappelons qu’elle s’est retrouvée dans une très embarrassante affaire de dopage depuis quelques jours et que les médias du monde entier ne lui ont pas laissé une seule minute de repos. Une pression impossible à supporter pour une adolescente de seulement 15 ans.