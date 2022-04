Sur ou en dehors des terrains, Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland se livrent un duel acharné. Le Français veut être la seule et unique star du Real Madrid.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé fait saliver les plus grandes écuries d’Europe. En tant que spectateur, le Français assiste à un duel acharné entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, tous deux en lice pour l’avoir dans leur rang la saison prochaine. Si la tendance est à un départ en Espagne, l’attaquant de 23 ans pourrait être refroidit par l’arrivée de Erling Haaland. Il veut être la seule et unique star du Real Madrid d’où les dernières rumeurs l’envoyant au FC Barcelone.

« Mbappé a donné un avertissement empoisonné au Real Madrid. L’information publiée par L’Equipe provient du même environnement que la famille Mbappé et a été comprise comme un message. Il signera au Real Madrid mais seulement s’il est la star. Il ne veut personne. Et personne dans son entourage ne veut évoquer Erling Haaland. La démarche du Français est interprétée comme un avertissement contre la signature d’Haaland. Au Barça ils se dissocient absolument de l’information et assurent qu’ils n’ont pris aucune mesure« , a dévoilé Sport dans son édition du jour, répondant aux récentes rumeurs de L’Equipe.

