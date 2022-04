Entraîneur des Blues de Chelsea, Thomas Tuchel a évoqué la saison et les complications rencontrées par le Belge Romelu Lukaku. Il lui adresse quelques conseils et attend plus de son buteur qui a signé durant l’été 2021 en provenance de l’Inter Milan.

Le coach des Blues considère que le Belge doit se montrer régulier dans le travail : “Il a eu une énorme occasion contre le Real Madrid et les choses peuvent aller très vite. Personne ne sait ce que ce but aurait fait pour nous s’il avait saisi sa chance de la tête en fin de match. C’est exactement ce qu’il doit faire : attendre, être patient, travailler dur et faire passer l’équipe en premier. Être prêt à aider l’équipe, parce qu’en tant qu’attaquant vous pouvez aider en quelques secondes”, a-t-il poursuivi. Cette saison, Lukaku a inscrit 12 buts en 37 apparitions, toutes compétitions confondues. Son retour chez les Londoniens ne s’apparente pour l’instant pas à une réussite.