Ce dimanche, le Paris Saint-Germain est venu à bout de l’Olympique de Marseille sur le core de 2 buts à 1. Un Classico hyper décevant et Carine Galli pense avoir identifié le problème numéro un. Il s’agit de Jorge Sampaoli lui-même.

Au micro de la chaîne L’Équipe, elle a commenté les choix réalisés par Jorge Sampaoli, pour PSG-OM. Elle estime que l’Argentin a aurait dû proposé un football plus attrayant : “Il a raté son Classique. Au final, tu vas à Paris et tu rentres à la maison avec zéro point. C’est arrivé à plein d’équipes, mais Marseille est en pleine bourre. Ils ont eu une belle qualification jeudi. Ils nous proposent toujours des choses normalement pendant les matchs. Il y a eu une période où ils étaient beaucoup plus basiques, mais il se passait des choses sur les dernières semaines. Là, il n’y avait pas de rythme, pas d’intensité, pas d’occasions. Ils repartent avec 0 point et personne ne s’est régalé. Tout le monde s’est ennuyé. Les Marseillais ne nous ont pas régalés”, a-t-elle déclaré.