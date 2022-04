Mohamed Bayo connait le verdict de la justice. Interpellé et placé en garde à vue au mois d’octobre pour un délit de fuite, le Guinéen connait sa sanction.

En octobre dernier, après un accident de la route sans gravité, Bayo avait tenté de prendre la fuite. En état d’ébriété ce jour, l’international guinéen avait été interpellé et placé en garde à vue avant d’être libéré en attendant l’audience. Jugé ce mercredi, pour « conduite en état d’ivresse » et « blessures involontaires », l’attaquant de Clermont Foot (Ligue 1) a été condamné à une peine de prison de deux mois avec sursis, une amende de 4000 euros et une suspension de permis.

Africa Top Sports