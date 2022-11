A quelques semaines de la trêve internationale, Krépin Diatta se tourne déjà vers la Coupe du Monde. L’ailier monégasque estime que le Sénégal a de véritables chances de briller.

« On ne va pas se cacher, nous savons que nous avons une bonne équipe, avec de grands joueurs à chaque postes. Maintenant, c’est la Coupe du monde, la plus grande compétition, donc nous ne nous cacherons pas et nous donnerons tout pour jouer un grand tournoi, je pense que c’est ce que nous devons faire. Il y a tellement de bonnes équipes dans l’ensemble, et nous devrons être prêts dès le début et tout faire pour sortir de ce groupe. Nous ne devrions pas dire que nous sommes censés nous qualifier dans ce groupe, ce serait une erreur, car nous devons jouer et rester concentrés sur le sujet, et je pense que si nous faisons cela, alors nous avons une chance de nous qualifier », a lancé Krépin Diatta dans des propos accordés à AfricaNews.

Très apprécié par Philippe Clement du côté de l’AS Monaco, Krépin Diatta peine à s’imposer en Ligue 1 statistiquement parlant. En 18 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Sénégalais de 23 ans n’a inscrit qu’un petit but. Des performances qu’il devra rehausser pour permettre au Sénégal de s’envoler vers les sommets lors du prochain Mondial.