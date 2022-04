Pour le journaliste Thibaut Leplat, William Saliba pourrait bien s’inviter au Qatar cet hiver… et avec la casquette de titulaire.

Pas toujours en réussite sous les couleurs de l’équipe de France, Raphaël Varane n’a jamais réellement été menacé par la concurrence en sélection. Mais cette année, l’éclosion du Marseillais William Saliba pourrait bien changer la donne. Repositionné dans l’axe de la défense à trois mardi soir contre l’Afrique du Sud (5-0), le défenseur de 21 ans a montré de très belle chose. Au point de piquer la place de titulaire du Mancunien avant la Coupe du monde 2022 au Qatar selon le consultant de RMC Thibaut Leplat.

« Ce qui est paradoxal avec Varane, c’est qu’il est très fort à 20-25 mètres de son but, c’est d’ailleurs pour ça qu’il était exceptionnel au Mondial en Russie. Son envergure lui permet d’occuper plus d’espace. Et en réalité, là où il est le plus en difficulté, c’est sur ses qualités premières en vitesse. Il est rapide, mais il a un problème d’anticipation et de concentration. Au moment où Varane sort contre l’Afrique de Sud (5-0), l’équipe de France mène 3-0, Saliba passe dans l’axe, monte d’un cran et la France met deux buts. Il intercepte un nombre de ballons incroyable. Il est plus petit, il n’a pas l’envergure de Varane, mais il respire une sérénité extraordinaire que je n’ai pas vue depuis Laurent Blanc. Il faut ouvrir un débat Varane. Mais Didier Deschamps ne le fera pas. »