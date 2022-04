À un an de la fin de son contrat, Bruno Genesio se pose encore des questions concernant son avenir à Rennes.

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2023, Bruno Genesio a fait le point sur son avenir en conférence de presse, après le match nul des Bretons (1-1) sur la pelouse de Nice pour le compte de la 30e journée de Ligue 1.

« Pour l’instant, ce qui m’intéresse, c’est de préparer les matches pour être le plus performant possible jusqu’à la fin de saison. Le reste, ça vient naturellement une fois qu’on a fait notre travail. On a déjà parlé il y a quelque temps avec Florian Maurice (directeur sportif), Nicolas Holveck (président) et Olivier (Cloarec, DG adjoint), donc oui, ce sont des choses qu’on évoque, mais il n’y a rien de concret. Moi, j’ai envie de vraiment me consacrer aux matches qui restent puisque de toute façon, il y a encore un an de contrat derrière, donc il n’y a pas d’urgence absolue. »