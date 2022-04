Alors que son contrat avec le Real Madrid arrive bientôt à son terme, Gareth Bale aurait déjà une touche du côté de la Serie A.

Comme l’a annoncé cette semaine la presse italienne, le directeur sportif du Milan AC Paolo Maldini était en déplacement à Madrid pour préparer le futur mercato des Rossoneri. Si la principale raison de sa venue dans la capitale espagnole concerne le jeune Brahim Diaz, actuellement prêté par le Real Madrid au Milan, l’Italien en profite pour prendre la température sur d’autres dossiers. Ainsi, il aurait demandé en début de semaine des renseignements concernant les deux flops des Merengues : Eden Hazard et Luka Jovic.

Mais ce n’est pas tout. D’après les informations du journaliste Rudy Galetti, Paolo Maldini a aussi profité de son voyage pour échanger avec les représentants de Gareth Bale. En fin de contrat cet été, le Gallois veut quitter le Real Madrid et il cherche activement un point de chute. Si le joueur de 32 ans envisage toujours de raccrocher les crampons après la Coupe du monde 2022 au Qatar, il veut également s’assurer une place dans un ‘grand club’ jusque-là pour mener son pays le plus loin possible en fin d’année. Mais avant de viser le Qatar, le Pays de Galles devra déjà remporter son match de barrage contre le vainqueur du duel entre l’Ukraine et l’Écosse. Reste à savoir si le ‘grand club’ en question sera le Milan AC.