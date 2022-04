Interrogé cette semaine dans les colonnes de Vamos, l’ancien footballeur Clarence Seedorf a donné son avis au sujet du potentiel transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

Pour Clarence Seedorf, Kylian Mbappé ne doit pas hésiter une seule seconde à rejoindre le Real Madrid cet été. Il estime notamment que le Français progressera beaucoup plus vite dans le plus grand club de l’histoire, qui plus est aux côtés de son partenaire d’attaque en équipe de France, Karim Benzema.

« Je pense que Kylian Mbappé a d’avantage besoin du Real Madrid. Madrid a toujours été plus grand que les joueurs qui sont passés, je pense que les clubs et les gens continuent, ce qui change ce sont les joueurs. Tout change sauf les fans et l’écusson et le PSG a de bonnes choses mais pour un gars comme lui, Madrid va lui donner des choses que le PSG ne lui donnera jamais car ils n’ont pas l’histoire du Real Madrid. Les Merengues vont ramener des joueurs importants cet été et ils ont déjà Karim Benzema. Qu’il reste près de lui le plus d’années possible si Mbappé va à Madrid, car il va y gagner beaucoup. »