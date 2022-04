Comblé sur le plan personnel, Tanguy Ndombele attend forcément de meilleurs résultats de la part de l’Olympique Lyonnais.

De passage en conférence de presse, alors que l’Olympique Lyonnais affrontera West Ham ce jeudi (21h) en quart de finale de la Ligue Europa, Tanguy Ndombele en a profité pour faire le bilan sur son retour en Ligue 1.

« Je me sens de mieux en mieux. Dans ce sprint final, j’espère pouvoir apporter le plus possible à l’équipe. J’espère qu’à la fin tout se passera bien. J’aurais préféré qu’on soit mieux classés. Personnellement, je suis assez content. Mais quand les résultats ne sont pas bons, on n’est pas satisfaits collectivement », a confié le milieu de terrain français qui ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir une fois son prêt terminé.