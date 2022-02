Jérôme Rothen pense que Zinedine Zidane est le seul capable de redresser le club du Paris Saint-Germain qui se trouve dans une énorme galère notamment avec son entraineur Mauricio Pochettino.

Moi je suis de l’ancienne génération, je fais partie de ceux qui respectent la passion et les valeurs des clubs. Ça se perd aujourd’hui et ça se perd au PSG. Ça se voit dans l’attitude des dirigeants, de l’entraîneur et des joueurs.

Je me dis que Zidane peut être le sauveur. Il faut prendre le plus compétent pour mettre en place un projet et se faire respecter des stars. Il n’y en a qu’un aujourd’hui qui est libre et qui est capable de le faire, c’est Zidane.