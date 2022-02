Devenu numéro un dans les buts de l’Olympique de Marseille, Pau Lopez possède le plus grand des respects pour son concurrent Steve Mandanda. Il pense que ce dernier n’est pas innocent au moment d’évoquer ses très bonnes performances depuis le début de la saison.

Gardien titulaire de Jorge Sampaoli et du 11 olympien, Pau Lopez est devenu l’élément majeur et moteur de la défense marseillaise. Et ce statut le doit en très grande partie à Steve Mandanda. Il a le plus profond respect pour la légende phocéenne. « La perception n’a pas changé. Chaque semaine, j’essaie de m’améliorer. Le coach décide, je ne sais que le jour du match si je suis titulaire. Il y a un respect mutuel avec Mandanda. Cela nous aide. Et le rendement du titulaire reflète le travail de tous les gardiens. » A confié celui qui a vu les dirigeants marseillais lever son option d’achat le 7 janvier dernier.