Engagé dans les épreuves de ski sur ces Jeux Olympiques 2022 à Pékin, Johan Clarey s’est confié sur ses sensations après quelques jours d’entrainement et il craint un élément très important sur ces Jeux, c’est le vent.

Le skieur français reste plus que jamais hyper méfiant concernant le vent et il pense que ce facteur sera à prendre en compte afin de réaliser la meilleure performance possible. « Ma crainte principale c’est le vent. C’est vraiment le gros point noir. Aujourd’hui on a pu faire un entraînement mais c’était un peu chaud. Ma crainte principale c’est le vent, on le savait, ça se confirme. Il faudra faire une belle course et prier. J’ai eu de grosses rafales, à certains moments je ne voyais plus où je mettais les pieds, j’ai skié sur le reculoir, je ne vais pas tirer beaucoup d’enseignements aujourd’hui, c’était tout à l’envers. » A indiqué Clarey en zone mixte après son passage.

Un facteur à prendre en compte pour les concurrents et dernièrement les rafales de vent ont été annoncé aux alentours de 45 km/. Il menace même la bonne tenue du troisième entraînement qui est prévu pour samedi ainsi que la course ce dimanche.