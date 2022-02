Nouveau joueur de l’Inter Milan depuis cet hiver, Robin Gosens a été prêté par l’Atalanta Bergame avec une option d’achat.

Interrogé sur son arrivée en Lombardie, Gosens est revenu sur ce choix et il confirme que l’offre intériste a été très difficile à refuser. « J’y ai pensé, mais je n’ai jamais vraiment envisagé un changement. Je trouve très humain d’y penser. Si vous pouvez gagner beaucoup plus pour le même emploi dans un endroit différent ? Montrez-moi quelqu’un qui dit simplement : non, merci. Il ne s’agit pas seulement de moi, j’aurais probablement pu sécuriser quelques générations de plus de ma famille avec cet argent, » a-t-il ainsi admis dans un entretien accordé à « Kicker. »