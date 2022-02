EXCEPTIONNEL pour Quentin Fillon Maillet qui décroche l’or olympique et apporte le tout premier titre de ces Jeux à l’Equipe de France. Leader actuel de la Coupe du monde, Fillon Maillet prouve qu’il est plus jamais l’athlète en forme de ces Jeux et il devient champion olympique avec un 18 sur 20 au tir. Opposé à la star norvégienne Johannes Boe, il a réussi à s’imposer sur les ski en terminant devant le Biélorusse Anton Smolski et Boe qui prend le bronze. Les résultats des autres Français avec Fabien Claude 9e, Simon Desthieux et Emilien Jacquelin

