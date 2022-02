Daniel Riolo est fan de la saison actuelle réalisée par l’Olympique de Marseille et il évoque avec plaisir la victoire 5 buts à 2 vendredi soir en Ligue 1 face au Angers SCO.

« Ce foot, je ne peux pas m’empêcher de trouver ça extraordinaire. J’ai une affection folle pour ce football. Ce qui s’est passé vendredi au stade Vélodrome, je trouve que c’est dingue. Si demain, dans tous les débats que l’on a sur le jeu, un type vient me dire « à l’OM on peut mettre l’argent et avoir Mourinho avec 2-3 pointures internationales et on va jouer autrement, on va jouer le titre ». D’accord, je veux bien discuter. Je veux bien rogner un peu sur mes goûts. Mais aujourd’hui, l’OM n’a pas ces moyens là, l’OM a eu les moyens de se payer Sampaoli et a les moyens d’avoir les joueurs présents sur le terrain et qui pratiquent le jeu voulu par Sampaoli. » A expliqué le journaliste sur les ondes de « RMC. »

Avant de continuer : « Et bien, dans le cadre de cette ambition là, moi je trouve que les Marseillais sont chanceux, que le Vélodrome est chanceux. Pendant quelques semaines, les gens ne pouvaient plus aller au stade c’était un peu triste. Vendredi, c’était dingue, c’était génial, c’était fantastique. C’est l’OM de Sampaoli. On a ce qu’on a acheté, il n’y a pas de surprises. On savait, on l’avait pas encore réellement eu, un peu au début de saison. Mais le match où t’es mené 0-2, tu comprends rien à ce qui est en train de se passer pour que ça se termine à 5-2. On a eu le paroxysme « sampaolesque ». Je pense que ça n’a pas de prix. On peut discuter de tout ce que vous voulez, de ses erreurs et il en commet. »