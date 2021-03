Le coach du Real Madrid a évoqué les rumeurs d’un retour de Cristiano Ronaldo.

L’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane n’a pas du tout démenti cette rumeur d’un retour de Ronaldo. « Oui, peut-être. On connaît Cristiano, la personne qu’il est et ce qu’il a fait ici, mais c’est un joueur de la Juventus. J’ai fait ce que je devais faire avec lui, on verra ce qui se passera à l’avenir. L’entraîner a été une chance, il est impressionnant », a indiqué le technicien à Sky Sport. Une petite déclaration qui a mis le feu en Espagne sur un retour de CR7 au Real Madrid.