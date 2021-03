L’ancien président de la République, François Hollande, était l’invité de L’Equipe du Soir afin d’évoquer sa passion pour le foot. Il en a profité pour répondre aux rumeurs qui concernent l’affaire Benzema.

L’ancien chef de l’Etat a répondu à cette question : « Manuel Valls, est-il à l’origine de la non-sélection de Benzema pour l’Euro 2016 ? » Et la réponse est directe : « Après cette déclaration (« les conditions ne sont pas réunies pour que Karim Benzema revienne en équipe de France »), j’ai fait un rappel aux membres gouvernement. Vous pouvez avoir votre point de vue mais il y une seule ligne possible : c’est au sélectionneur d’en décider. (…) C’est vrai, ça a mis une sorte pression. (…) Mais il n’y a eu, en aucune façon, intervention politique. C’est Didier Deschamps qui a choisi de prendre d’autres joueurs et de ne pas retenir Benzema. Et il l’a fait, c’est vrai, pas seulement sur des critères sportifs », a indiqué François Hollande dans L’Equipe du Soir.