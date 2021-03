Dans un entretien accordé à El Pais, Vinicius Jr, attaquant du Real Madrid, a expliqué son admiration pour Karim Benzema (33 ans).

« Karim est incroyable. Je suis un de ses fans depuis que je joue au Brésil et que je regarde ses matches. Jouer avec Karim est facile, il est le meilleur attaquant du moment. Être avec Karim, c’est bon pour moi, c’est comme avoir une idole toujours avec moi. Il me dit toujours les choses que je dois faire, et il aime aussi jouer avec moi. Je l’écoute toujours, parce que je suis sûr qu’il le fait pour que je puisse m’améliorer, lui donner plus de passes décisives, et il me donne plus de passes décisives », a indiqué l’attaquant du Real Madrid dans El Pais.